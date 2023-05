Er det godt at træne maven hver dag?

Rigtigt mange af os laver mavebøjninger og ligger i planke, fordi vi håber på en flot, flad mave. Men vil du smide mavefedt, er maveøvelser faktisk ikke den bedste vej at gå. Du kan nemlig ikke træne mavefedt væk.

“En flad mave kræver en lav fedtprocent, og det kræver, at der også er styr på kosten. Lykkes du med et fedttab, vil dine mavemuskler dog syne tydeligere, hvis du samtidigt har trænet dem” forklarer Lukas Moesgaard, Ph.d-studerende ved Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet

Betyder det så, at vi skal træne maven hver eneste dag?

Ikke nødvendigvis. Mavemusklerne adskiller sig ikke fra andre muskelgrupper, og bør derfor trænes på samme måde.

Vil du have mavemusklerne til at vokse, skal du træne intensivt. Altså til et punkt, hvor du næsten ikke kan tage flere gentagelser og gerne flere runder. Gør du det, vil mavemusklerne som regel også have brug for restitution dagen derpå.

