13 fejl, du begår til fitness

8. Du træner med forkert vægt

For meget eller for lidt er lige skidt. Har du for mange kilo på, risikerer du at miste kontrollen over dine bevægelser. Løfter du for lidt i stedet for gradvist at udfordre dine muskler med mere og mere belastning, får du ganske enkelt ikke nok ud af din træning. Tag vores lille uvidenskabelige test, og se, om du løfter det, du skal.

TEST DIG SELV: Find ud af, om du løfter det, du skal med denne lille quiz.