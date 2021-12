Når du træner med elastikker, er du sikker på at bevare modstanden gennem alle øvelser. Du udfordrer et hav af muskler, som skal kæmpe for at holde stabiliteten, når elastikken er spændt. Og så kan du træne derhjemme – eller hvor du ellers har lyst – så du let kan passe træningen ind i en travl hverdag.