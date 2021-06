Sådan får du styrketrænet på en overskuelig måde

Det er nemt og hurtigt at komme i gang . Vælg imellem et hav af programmer af enten 10, 20 eller 30 minutters varighed. Du kan se videoerne direkte på din telefon og fx klare træningen i det fri eller bruge computer eller fjernsyn og træne hjemme i stuen.

Du ved det sikkert godt: Styrketræning er vigtigt, hvis du vil have en krop, der fungerer hele livet. Det er også et glimrende valg, hvis du vil stramme kroppen op og forbrænde kalorier. Men mange synes, at styrketræning virker kompliceret eller har svært ved at finde tid til det i en travl hverdag . Derfor har vi udviklet QUICK FIT. En ny serie af træningsvideoer, som er skræddersyet til at kunne fungere hvor som helst – også selvom tiden er knap.

Få træningen klaret på max. 30 minutter

Al motion tæller! Selv korte træninger et par gange om ugen kan gøre en forskel – og det har aldrig været nemmere med QUICK FIT! Træningerne aktiverer muskler i hele kroppen og hjælper med at stramme op, samtidig med at pulsen stiger. Og de varer aldrig mere end 30 minutter, så de er lette at gøre plads til i kalenderen.

Vi har gjort det ekstra nemt!

Glem alt om at skulle planlægge din træning i detaljer. QUICK FIT-træningsserien indeholder 10 forskellige træninger i hver kategori, så du aldrig behøver at forholde dig til, hvilken træning du vil lave. Start med nr. 1, 2, 3 osv., og start forfra, når du er igennem. Så er du sikret et godt mix af øvelser og slipper for at kede dig.