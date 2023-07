Solhilsner er en gave til din krop, og du kan næsten ikke lave dem for ofte.

Solhilsner kan enten laves som en lille, selvstændig træning eller i begyndelsen af et yoga-program. En solhilsen er særlig god at lave, når du står op om morgenen, da den vækker, strækker og bringer ny, frisk energi til hele kroppen.

En solhilsen er ofte en forholdsvis dynamisk sekvens, der sparker pulsen i vejret og giver sved på panden, men solhilsner kan sagtens modificeres, så de også passer til dig, der er ny i yogaverdenen eller har særlige hensyn at tage.

Forbind åndedræt med bevægelse

Grundtanken med en solhilsen er at koble yogastillingerne sammen med din vejrtrækning.

I starten kan det være svært at huske, hvorvidt du skal ånde ind eller ud i stillingerne, når du samtidig er i gang med at lære stillingerne at kende. Lad det endelig ikke stoppe dig.

Vi anbefaler, at du i første omgang fokuserer på at blive fortrolig med, hvordan du udfører de forskellige yogastillinger korrekt, og rækkefølgen på dem. Når det er på plads, kan du fokusere på at koble vejrtrækningen sammen med bevægelserne.