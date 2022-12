Om vinteren føler du dig ikke nær så overophedet og dehydreret, og der går længere tid, før du får brug for et hvil. Et studie af maratonløbere viser fx, at den perfekte løbstemperatur er helt nede på ca. 5-7 grader. Her bruger kroppen et minimum af energi på at opretholde sin kernetemperatur. Energi, som kan bruges til at præstere bedre. Bare husk, at du skal drikke lige så meget væske som om sommeren.