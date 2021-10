Mange oplever, at energien og humøret daler, i takt med at soltimerne forsvinder i vinterhalvåret. Det er der råd for: lys! Få forklaringen på, hvorfor lys kan hjælpe dig med at holde vintertristheden fra døren – uanset om den kommer fra solen eller ved at tænde for en lampe.

Bip bip. Vækkeurets insisterende lyd kan i sig selv være ubarmhjertig. Men for nogle er den som dommedagsklokker, når den forsøger at sparke os ud af den varme, bløde seng til en dag, som solen slet ikke er stået op til endnu. Derfor oplever mange, at energien og humøret daler, i takt med at soltimerne forsvinder i vinterhalvåret. Forskningssygeplejerske Mette Kragh forsker til daglig i, hvordan lyset påvirker os mennesker, og hun påpeger især, hvor vigtigt det er at passe sine vaner. Det er nemlig ikke småting, de lyse stråler gør ved os – eller ikke gør, når de udebliver som på en mørk vintermorgen.

“Hvis du får for lidt lys, risikerer du at få en forstyrret døgnrytme, fordi du skubber den fremad, og det kan føre til jetlaglignende symptomer,” — Mette Kragh, ph.d. og forskningssygeplejerske på Aarhus Universitetshospital

Der er stor forskel på, hvor påvirkede vi hver især er af lyset. Skalaen går fra at mærke et mindre energidyk til decideret at udvikle en vinterdepression. Det menes op mod hver tiende dansker at gøre. Om du selv hører til de lysfølsomme, kan du overveje ved at løbe listen af hyppige symptomer igennem: Kommer du i dårligere humør i vinterhalvåret?

Mangler du energi?

Sover du dårligere eller mere, end du plejer?

Får du lyst til at spise mere end normalt? Og måske mere sødt? Svarer du ja til det meste, kunne det tyde på, at din krop og psyke sukker efter mere lys, end årstiden kan levere. Heldigvis kan du selv gøre noget for at indhente de tabte stråler!

Du kan opsøge dagslys eller “snyde” ved at få dagens dosis fra en lysterapilampe.

Sug dagslys til dig derhjemme I vinterhalvåret er der begrænsede timer med dagslys. Undersøgelser viser igen og igen, hvordan naturlig belysning påvirker mennesker positivt. Her er tips til, hvordan du får mest muligt ud af dagslyset derhjemme. Tip: Tryk på punkterne for at læse mere Væk med gardinerne Træk gardinerne fra, når du vågner om morgenen, så du får et naturligt lysindfald i dit hjem. Østvendte vinduer Ophold dig ved østvendte vinduer først på dagen, så du kan følge solens bevægelse i løbet af formiddagstimerne. Placer dig rigtigt Vær der, hvor lyset er. Vær flytbar og ryk rundt efter solens stråler. Ryk møblerne rundt Ryk møblerne hen til vinduerne, så du får lettere ved at placere dig efter solen. Kom udenfor Sørg for at komme udenfor hver dag. Læs hvordan powerwalking kan give dig en sund vinter!

Mørket fastholder trætheden For at kunne fungere er vi afhængige af at følge en døgnrytme, som dels er styret af vores indre biologiske ur, og dels af om det er dag eller nat. Det skal helst være lyst, når vi er vågne, og mørkt, når vi skal sove. Men hvad sker der egentlig i kroppen på de mørke morgener, hvor du ikke orker at stå op, og måske bliver du liggende lidt længere, og når du endelig er oprejst, er det stadig svært at komme i omdrejninger? Graden af, hvor vågne og energifyldte vi føler os, er især styret af søvnhormonet melatonin.

Det interessante er, at kroppen skruer op og ned for produktionen, alt efter om der er lyst eller mørkt omkring os. Når dit morgentrætte øje møder mørke, fortsætter hjernen altså med at lave søvnhormon. Det er først, når det rammes af lys – jo stærkere, des mere effektivt – at udskillelsen af søvnhormon ophører, og du mærker kroppen vågne.

Vidste du.. At vi mennesker i gennemsnit sover 20 minutter længere om vinteren end om sommeren?

Dårligt lys påvirker humøret Ud over at slippe for trætheden viser forskning, at lyset også kan forbedre humøret. Når du får tilstrækkelige mængder lys, øges hjernens niveauaf stoffet serotonin, der forbindes med følelsen af veltilpashed og lykke. Er det lavt, kan det gøre os triste og mismodige.

Ligger det højt, føler vi til gengæld, at vi kan erobre hele verden. Det er præcis de to parametre – træthed og humør – der ændres med lysterapi. Nu kender du den naturlige forklaring, hvis du føler dig mere træt og tvær om vinteren. Skal mørkets kræfter bremses, gælder det om at kompensere med så meget lys som muligt. Gerne en til to timers naturligt lys om dagen.

TIP! Hold dig fra iPad- og smartphoneskærme den sidste time før sengetid. De udsender blå lysbølger af den slags, der virker opkvikkende.

Opsøg lyset Lysterapi er en hurtig måde at få det nødvendige dagslys på. Og det virker. Det har gentagne undersøgelser vist. Den seneste metaanalyse, der samler flere individuelle studier, slog så sent som i 2020 fast, at lysterapi er en effektiv metode til at behandle tristhed og vinterdepression. Lysterapilampers lys er en efterligning af naturligt dagslys, bare i en mere effektiv version, så man kan få lysbehovet stillet på 30 minutter om dagen. Lyset vil gøre dig bedre i stand til at vågne om morgenen, så den så altafgørende døgnrytme finder sit naturlige leje. Hvad venter du på? Opsøg lyset og bliv gladere i de mørke vintermåneder!

Sådan kommer du i gang med lysterapi Oplever du, at energien og humøret daler, i takt med at soltimerne forsvinder i vinterhalvåret? Du er bestemt ikke alene. Derfor er det vigtigt med lys i mørket. Uanset om lyset kommer fra solen eller ved at tænde for en lampe, vil det kunne hjælpe dig med at holde vintertristheden fra døren. Sæt dig tæt på Sæt dig i passende afstand af lampen. Tjek, hvad producenten anbefaler. Normalt er det 40-60 cm. Jo større lampe, des længere kan du sidde fra den. Indstil skærmen Lysterapilampen skal placeres foran dit ansigt i øjenhøjde, så lyset optages gennem øjnene. Hold øje med tiden Sid 30 min. foran lysterapilampen, hvis dens lysstyrke er på 10.000 lux. Du skal bruge 60 min. ved en lampe på 5.000 lux. Åbn øjnene Øjnene skal bare være åbne, mens behandlingen står på. Hvis du blot kigger ind i lampen et par gange i minuttet, virker det. Du må gerne bevæge dig Du behøver ikke at sidde stille, mens du bruger lampen. Du kan sagtens spise morgenmad, tjekke mails eller lægge makeup imens. Afvent virkning Start med at bruge lampen hver dag i 14 dage, og fornem, om du mærker forbedringer på humør og energiniveau. Du kan læse meget mere om hvordan du vælger en lysterapilampe her.