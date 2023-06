Sådan får du stærkere baller

Fordi: Lunges er en simpel øvelse for ben og baller. I denne variant bevæger du dig fremad, hvilket giver en mere flydende bevægelse og sætter en smule mere fokus på ballerne. Sørg for, at der er fri bane forude, når du starter.

● Stå med ret ryg, og hold et par kettlebells eller håndvægte i hænderne ned langs siden. Tag et langt skridt frem med dit ene ben, mens den anden fod bliver stående. Bøj i det forreste ben, og kom så langt ned, at låret er parallelt med gulvet.

Fra bundpositionen presser du dig op på det forreste ben og tager et nyt skridt fremad med det bagerste ben.