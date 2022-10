5 grundbevægelser, din styrketræning altid bør indeholde

Det er en mindre videnskab, hvordan et styrketræningspas skal skrues sammen. Ideen med at arbejde med grundbevægelser i stedet for konkrete øvelser gør det mere overskueligt. Sørg bare for at have mindst én af hver øvelse med hver gang. Derudover sikrer øvelser, hvor flere led indgår, at du hurtigere kommer hele kroppen igennem med relativt få øvelser. De fem grundbevægelser, der kan varieres i én uendelighed, er:

Træk-bevægelse:

• Træk til bryst

• One arm rows med håndvægt

• Cable rows

• Chin-up

Pres-bevægelse:

• Armbøjning i stativ

• Bænkpres

• Skrå bænkpres med håndvægte

• Stående skulderpres

Core-bevægelse:

• Mavebøjning på hældning

• Hanging leg raise

• Cable crunch

• Planke på albuerne

Knæ-bevægelse:

• Split squat/etbens knæbøj

• Back squat

• Lunges

• Benpres/hack squat

Hofte-bevægelse:

• Rumænsk dødløft

• Dødløft

• Back extension/rygbøjning

• One leg hip thrust