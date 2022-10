Derfor er det så vigtigt for kvinder at styrketræne

Vi fødes, vokser op, bliver voksne – og så i slutningen af 20'erne begynder det allerede at gå langsomt ned ad bakke. Især med musklernes byggesten: muskelmassen. Mens mænd stille og roligt mister muskelmasse, så er kurven nærmest i frit fald for kvinder, når de rammer overgangsalderen, og østrogenfabrikken lukker ned. Så bliver indkøbsposerne tunge, det bliver hårdt at gå på trapper og med tiden at rejse sig fra en stol.

Grafen viser faldet i muskelstyrke i lårmuskulaturen for de to køn. Den sorte linje er gennemsnittet. Det ses, at mænd har et gradvist fald i styrke, mens kvinder oplever et acceleret fald ved menopausen (når de ikke har menstrueret et år), der giver kurven et knæk. Kilde: Samson et al, 2000

Laver vi ikke et modtræk til forfaldet, ender vi i sygdomsstatistikken, hvor kvinder har en uheldig førerposition inden for både knogleskørhed, slidgigt og smerter i bevægeapparatet. Her kan styrketræning gøre hele forskellen.

“Samtidig med at muskelmassen svinder, får kvinder et hak ned i forhold til knogletætheden og et accelereret fald i styrken. Det går hurtigt ned ad bakke. Vægtbærende aktiviteter styrker knoglerne, men det kan styrketræning også gøre,” siger Mette Hansen.

Aktiviteter, der bygger musklerne op, er netop det, vi – især som kvinder – er har brug for. Mens konditionstræning med lav belastning og mange gentagelser som løb, cykling og gymnastik primært styrker konditionen, skal der styrketræning til for at få mere muskelmasse. Og vi kan også bruge noget knoglestyrkende træning.

I og med at det er kvinder, der bærer og føder børn, bliver bækkenet og lænden belastet. Det kan efterfølgende svække coreregionen og bækkenbunden – også mange år efter at man har født. Det er derfor vigtigt at holde sig fysisk aktivt under graviditeten og genopbygge muskulaturen efter fødslen. Ryg og mave kan trænes op med styrketræning, mens bækkenbunden kræver fokuseret træning med fx knibeøvelser.

Middellevetiden for danske kvinder er 83,6 år, mens mænd kan forvente at blive i snit 79,5 år. Kvinder har altså ca. fire år mere at leve i end mænd. Det er selvfølgelig positivt for hunkønnene, men kroppen er ikke designet til at blive så gammel. Det betyder nemlig, at en tredjedel af livet leves med en begrænset mængde østrogen – med den svækkelse, som det medfører.

Knogletætheden er et mål for, hvor robust skelettet er. Også her møder kvinder modstand efter overgangsalderen, hvor der sker et markant tab af knoglemasse. Statistikken viser, at kvinder er i øget risiko for at få problemer med knoglerne. Der er fx fem gange så mange kvinder som mænd, der bliver ramt af knogleskørhed.

Hun opfordrer til, at man starter så tidligt som muligt. “Det er vigtigt at bygge noget muskelmasse op, så der er noget at tære af. Vent ikke, til du bliver 40 år. Hvis jeg bliver spurgt, hvornår man skal gå i gang med at styrketræne, svarer jeg altid: I dag,” siger Mette Hansen.

Hvis der er noget, kvinder skal være særligt opmærksomme på i forhold til styrketræning, så er det snarere at komme i gang i tide. Forskning viser, at vi får mindre udbytte af styrketræning, når vi rammer overgangsalderen. I et forskningsprojekt sammenlignede man træningsresultaterne blandt en gruppe kvinder i starten af overgangsalderen.

Betyder det så, at vi kvinder skal lave præcis den samme styrketræning som mænd? Ja, der er i hvert fald ikke noget i vores fysik, der forhindrer os i at lægge vægt på. Hvis du tror, at kvindekroppen – qua den mindre muskelmasse – ikke har kræfter til at styrketræne, kan du godt tro om igen.

Læg gradvist vægt på

Okay, så du ved nu, at dine muskler og knogler ikke holder evigt, medmindre du giver dem nogle bank i styrketræningscenteret. Lad os bevæge os ud i et center, hvor vi møder træningsekspert Nikolaj Bach.

Hvad synes han, at kvinder skal mindes om, så de får fuldt udbytte af indsatsen? Vægten – eller manglen på samme – er hans første svar:

“Jeg ser ofte, at kvinder er tilbageholdende med at lægge vægt på i øvelserne. Grunden til, at man bliver stærkere, er, at kroppen tilpasser sig den nye belastning. Men efter et stykke tid er kroppen tilpasset, og så vil den ikke længere have brug for at bygge mere muskelmasse. Så stagnerer din udvikling,” siger han og fortsætter: “Mit råd er at lægge lidt ekstra vægt på, måske 1-2 kg, og så i stedet gå lidt ned i gentagelser.”

Pointen er, at du skal føle dig udfordret, så du modvirker det forfald, der ellers indtræffer med alderen. For nogle kan det gøres ved gradvist at øge vægten med fx 20 kg over et halvt års tid. For andre kan mindre gøre det. Vær ikke bekymret for ufrivilligt at komme til at ligne en kuglestøder, for kvinders muskler vokser langsomt, så du kan let holde inde i tide. Det er også vigtigt med et program, som varierer tilpas ofte, anbefaler Nikolaj Bach:

“Laver du præcis det samme program mange måneder i træk, stagnerer du lettere. Men det er faktisk også uheldigt at skifte øvelser til hver træning eller slet ikke have en plan. Så mit råd er at have fx to programmer, man skifter imellem.”