Stærke baller og lår er afgørende for at have en krop, der fungerer i hverdagen. Det gælder fx når du cykler, går langt, går op ad trapper eller løfte tunge ting med en god løfteteknik.

Heldigvis er det ikke kompliceret at træne ballerne. Med I FORMs onlinetræning får du blandt andet træningsvideoer, der styrker dine balle- og lårmuskler. Du kan bruge videoerne derhjemme eller på farten.