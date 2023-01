Hvis du har en lille træningselastik – også kaldet et mini band – kan du bruge det i stedet for at binde knude på den lange.

A

Bind knude på elastikken, så den danner en løkke. Jo mindre, jo hårdere bliver øvelsen. Stik armene ind i elastikken, og placér den enten rundt om hænderne eller lidt oppe på underarmene. Bøj armene i 90-graders vinkel.

B