Har du som barn leget den leg, hvor det gælder om at kaste og gribe for at se, hvor længe man kan holde bolden i luften uden at tabe den? Eller har du som voksen været igennem et rygestop, hvor du har holdt fuldstændig styr på antallet af røgfrie dage? Begge dele er eksempler på streaks – en række uafbrudte begivenheder efter hinanden.

Lær at løbe 5 km: Prøv I FORMs 5 km program med lydguide

Fænomenet eksisterer også inden for løb og hedder streak running. Kort fortalt går det ud på at se, hvor mange dage i streg du kan løbe en tur uden at afbryde din stime. Det lyder måske tidskrævende, men fidusen er, at du selv bestemmer, hvor langt – eller hvor kort – du løber.

Følger du de internationale regler for streak runnere, skal du løbe minimum 1,6 km hver dag, altså 1600 m. En overskuelig afstand, der kan klares på ca. 10 minutter, og hvor du ikke behøver løbe langt væk fra din bopæl. Når først du har løbetøjet på og er i gang, vil du måske endda opleve, at du får blod på tanden til at løbe længere.

På hjemmesiden for internationale streak runnere findes der ranglister med nogle vilde rekorder fra mennesker verden over, som har holdt deres streak kørende i årevis. Så længe behøver du slet ikke være i gang for at være med. Nogle uger er nok til at få den fede og unikke fornemmelse ved at holde en streak kørende.

Træn på 10 minutter: Her er træningsserien, som styrker hele kroppen

Faktisk virker det bedst, hvis du som nybegynder sætter dig et overskueligt mål om fx at løbe hver dag i tre uger eller måske en måned. Her kan du lade dig inspirere af de officielle principper for streak running, inden du går i gang.