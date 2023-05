Ny app: Gå dig til daglige belønninger

Noget tyder på, at pointsystemet og udsigten til rabatter virker. Ifølge Stepler viser deres data, at brugerne i gennemsnit går 20 procent mere , efter de har installeret appen.

“Ideen er, at det skal minde lidt om et spil, hvor du bliver belønnet for at være fysisk aktiv. Inspirationen kom fra Pokémon GO, som fik massevis af mennesker til at trave flere kilometer dagligt, fordi der var noget at gå efter,” forklarer Niklas Joensen, der er landedirektør for Stepler i Danmark.

Point, som du kan veksle til rabatter hos forhandlere som Gina Tricot, Puma og Daniel Wellington. Du kan også veksle dine point til fx 45 dages gratis lytning hos Mofibo og lignende. Tilbuddene ændres løbende for at gøre det interessant for brugerne.

Netop den viden ligger til grund for appen Stepler, der er udviklet i Sverige, og netop nu er kommet til Danmark. Appen fungerer ligesom andre skridttællere, men det unikke er, at du optjener point for dine skridt.

Hvad motiverer dig? Kunne det fx få dig ud af døren, hvis du kunne spare penge på at tage mange daglige skridt? Forskning har vist , at pengepræmier og belønninger kan være en yderst effektiv motivationsfaktor – også når det kommer til at få os i træningstøjet.

Appen fungerer ved, at du giver den tilladelse til at trække dine sundhedsdata fra din telefons indbyggede sundhedsapp. Så optjener du 1 point per 1.000 skridt, du går – plus du optjener bonuspoint for hver 2.500 skridt, du tager.

Derudover har du også mulighed for at optjene ekstrapoint ved at se reklamer i appen. Når du har optjent et vist antal point, fx 150, kan du veksle dem til en rabatkode. Ifølge Niklas Joensen er der tale om unikke tilbud og bonusser og altså ikke rabatkoder, du ellers kan google dig til eller få ved at tilmelde dig et nyhedsbrev.

“Appen er gratis for brugerne. Vi tjener penge fra samarbejdsparterne og fra reklamer, som brugeren selv vælger, om de vil se. Så alle vinder,” forklarer Niklas Joensen, der forsikrer, at du som bruger ikke siger ja til at modtage nyhedsbreve eller reklamer, hvis du tilmelder dig appen.

Stepler-appen har været tilgængelig i Sverige i tre år, hvor 1,3 millioner svenskere allerede har downloaded den. Er du nysgerrig på at prøve, kan du hente den gratis i Apples App Store eller Google Play Store.