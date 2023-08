Selvom risikoen for at blive ramt af lynet er lav, kan det være klogt at tage nogle forholdsregler , når du træner udenfor. Især i sommermånederne, hvor den varme luft fra jorden kolliderer med den kolde luft fra oven og skaber gode betingelser for tordenvejr .

Primært grund til bekymring, hvis uvejret er tæt på

Det kan være en skræmmende oplevelse at blive fanget midt i et uvejr. Men som udgangspunkt er der ikke grund til panik, hvis du hører det buldre i det fjerne eller ser et lysglimt på himlen.

Løber du i byen, hvor der er høje huse og master, er der stor sandsynlighed for, at lynet finder andre steder at slå ned. Lyn vil nemlig altid søge det højeste punkt.