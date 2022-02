Luftforurening er hvert år skyld i mange dødsfald verden over, og det kan godt lægge lidt en dæmper på lysten til at løbe udendørs. I hvert fald hvis du bor i byen. Men nu er der gode nyheder fra forskere, som over en 15-årig periode har fulgt mere end 384.000 indbyggere i Taiwan.

Her har de blandt andet indsamlet spørgeskemaer om deltagernes træningsvaner, gennemgået nationale sundhedsdata og set nøje på niveauerne af luftforurening på øen. Og det endelige resultater positivt. Det viser sig nemlig, at ligegyldigt hvor skadelig luften er for helbredet, er den sunde fordel ved at motionere stadig større.