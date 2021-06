Træn i bølgen blå

Når sommeren er over os, myldrer vi ofte ud til vandet. Det kribler i os for at få en dukkert og slappe af til lyden af bølgeskvulp eller synet af en blikstille sø. Heldigvis bor vi i et land med over 8.000 kilometers kyststrækning, så der er rig mulighed for feriestemning ved havet. Og når du alligevel er i gang med at pakke håndklæde og solcreme, kan du overveje at smide træningstøj i tasken. Vandet indbyder nemlig ikke kun til at få pulsen ned, men i den grad også op.

Ved at rykke din træning ud på det gyngende underlag bliver din krop udfordret på helt nye måder. Du aktiverer automatisk en lang række muskler, når du skal padle eller svømme gennem vind og bølger. Det sætter også balanceevnen på prøve, og den naturlige modstand fra omgivelserne kan desuden være en nem genvej til ekstra puls og sved på panden. Døjer du med fx en løbeskade, er mange typer vandsport også et hit, fordi du skåner bentøjet, når du svømmer eller hopper i en båd.

En af de bedste grunde til at kombinere vand og motion er dog det mentale break. Du kommer helt tæt på naturen og vil opleve en unik ro omkring dig. Tankerne får lov at flyde frit, mens du glider gennem vandoverfladen til lyden af gentagne skvulp under dig. Det er ren terapi for sindet, og den afstressende effekt vil gavne dig, længe efter at du er blevet tør igen. Har du fået mod på at træne i bølgen blå, er der muligheder nok at vælge imellem. Nedenfor sætter vi fokus på fire fede vandaktiviteter, du let kan springe ud i som nybegynder – samt et par stykker til vovehalsene.

