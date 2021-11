Knæsmerter kan skyldes rigtig mange ting, men hvis smerterne kun kommer under løbeturene, kan der være tale om et såkaldt løberknæ.

Mange løbere oplever, at knæet knaser, hvorefter det holder op med at gøre ondt i pauserne. Dog kun for at dukke op igen, nærmest så snart løbeskoene er snøret. Det skyldes formentlig, at slimsækken på knæets yderside bliver irriteret.

En af de ting, du selv kan gøre for at lindre smerterne, er at gå din løbestil efter i sømmene. Sørger du ikke for at lande med et tilpas bøjet knæ, får du nemlig ikke fordelt stødet rigtigt, og det kan altså mærkes. Løsningen går ofte ud på at tage flere, men kortere skridt i minuttet. Se hvordan nedenfor.