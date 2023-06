7 spørgsmål om løb og overvægt

Man kan sige, at løbebåndet er ‘blødere’ at lande på end beton eller asfalt. Derudover er det helt fladt, så du undgår ting som huller i vejen eller skæve fliser, der kan gøre, at man vrikker om. Så på den måde er løbebåndet mere skånsomt. Effekten på dit kredsløb og dine muskler er også den samme.

Til gengæld viser undersøgelser, at det føles hårdere mentalt at løbe på båndet end udenfor. Det kan betyde, at du ikke løber så langt indenfor, som du ville gøre ude, og det er selvfølgelig et minus.