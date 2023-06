Løb: Din højde afgør, om du er bedst i koldt eller varmt vejr

Mennesker med korte arme og ben lader til at klare sig bedre i løb, hvis vejret er koldt. Løbere med lange lemmer har tilsvarende en løbefordel i et varmt klima.

Det er ikke kun faktorer som kondition og alder, der spiller ind på din præstation i et maraton. Ny forskning viser, at hvorvidt du er høj og slank eller lav og tæt har mere at sige, end man skulle tro. Forskellen viser sig i henholdsvis varmt og koldt vejr.

Vejr og kropsbygning har betydning I et studie fra USA satte en forsker sig for at grave ned i resultaterne af ironman-konkurrencer over en periode på 20 år. I alt fik 171 atleter, der havde deltaget i mindst to konkurrencer hver, sammenlignet deres løbetider. Derefter blev præstationerne sat op imod to andre faktorer: Atleternes kropsbygning og vejret på de dage, konkurrencerne blev afholdt. Resultatet var overraskende.