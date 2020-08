Om du skal løbe hurtigt eller langt, kommer an på, hvad du vil opnå med dit løb.

Hvis dit mål primært er at komme i bedre form og gavne din sundhed, gælder det især om at få pulsen op.

Det vil altså sige, at du i din løbetræning skal gå efter at træne med høj intensitet. Hvis du vil forbedre din kondition, skal du gerne op og træne ved minimum 70 % af din max-plus, og gerne over 80 %.

Det kan du fx opnå via intervaltræning, hvor du vil løbe med højere fart end ved en normal løbetur.

Intervaltræning er kendetegnet ved, at du løber med en meget høj fart i en række kortere intervaller med pause mellem hvert interval.

Intervallerne kan enten være baseret på tid eller længde. Så det kan fx bestå af 6x2 min. intervaller med 1 min. pause eller 3x1000 m intervaller med 3 min. pause. Husk at opvarme med roligt løb, inden du går i gang med intervaltræning. Du kan læse mere om intervaltræning her.

Selvom det kan være svært, er det vigtigt, at du presser dig selv og løber så hurtigt, du kan under intervaltræningen. Samtidig er det også vigtigt, at du udnytter dine pauser og ikke gør dem længere eller kortere. På den måde vil du få mest ud af træningen.

Med højintens træning træner du dit hjerte og kredsløb mest effektivt, og du får det maksimale ud af den tid, du har løbeskoene på.

Dog er denne form for træning også ret hård ved dine sener og led. Derfor har din krop efterfølgende brug for at restituere med hvile eller en let og rolig løbetur. Og hvis du er nybegynder, må du kun lave hård intervaltræning en gang om ugen.

Længde styrker din udholdenhed

Hvis du derimod gerne vil træne op til et bestemt løb, fx et halvmaraton eller måske endda et helt maraton, er det vigtigt, at du også får en masse kilometer i benene. Det gør du ved at løbe længere ture.

Her er det vigtigt, at du løber i et roligt og ensformigt tempo, så du ikke overbelaster din krop. En god tommelfingerregel er, at dit løbetempo ikke må være hurtigere end, at du kan holde en samtale kørende undervejs.

De længere og rolige løbeture vil gøre dig udholdende og stærk i led og sener, da belastningen ikke er så stor, som når du sætter tempo på dit løb.

At løbe efter antallet af kilometer kan være motiverende, fordi du fra gang til gang kan sammenligne med gamle løbsresultater.

Hvis du ikke har et løbeur, der kan måle din rute, kan du bruge Ruteplanneren til at måle din rute op, så du ved, hvor langt du har løbet.