Her er motionsformerne, der virker bedst mod astma

Dyrk både yoga og aerob træning, hvis du lider af astma. Ny forskning viser, at kombinationen er ideel til at forbedre lungefunktionen hos voksne astmatikere.

At motion er godt for sundheden, er ingen nyhed. I de seneste år har man slået fast, at det også gælder for personer, der lider af astma. Nu præciserer et nyt studie, hvor vigtigt det er at lægge den rette motionsform ind som en del af astmabehandlingen. Eller rettere: motionsformer. Det er nemlig i mikset af forskellige typer af træning, at resultaterne sker.

"Åndedrætstræning kombineret med aerob træning og yoga ser nemlig ud til at være særligt fordelagtigt,” siger hovedforfatter Shuangtao Xing fra Henan Normal University i Kina.

Astmapatienter skal også motionere Tidligere blev motion anset for at være potentielt farlig for personer med astma. Man troede, at det kunne udløse eller forværre astmaanfald. I de senere år har flere mindre undersøgelser dog afsløret, at træning faktisk kan forbedre både åndedrættet og træningskapaciteten.

Hvad er forskellen på aerob og anaerob træning? Aerob træning er kendetegnet ved lavt til moderat tempo, hvor musklerne får ilt fra hjertet. Det kan være på en rolig løbe- eller cykeltur. Modsætningen er anaerob træning – træning uden ilt. Her presser du dig selv til det yderste, så hjertet ikke kan sende nok ilt rundt, dvs. musklerne bruger ingen ilt og syrer til. Eksempel på anaerob træning er korte intervaller af høj intensitet, fx spurt eller hård styrketræning.