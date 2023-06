Mens de fleste forskere er rørende enige om, at ekstra skridt er supergavnligt for vores sundhed, har andre studier også vist, at det ikke nødvendigvis behøver at være 10.000 om dagen.

Et studie fra Harvard med 16.700 kvinder viser fx, at du får lige så meget ud af at gå 7.500 skridt om dagen som 10.000.