Er det rigtigt, at stræk ikke modvirker ømme muskler?

Stræk ud, når du vil. Det optimale tidspunkt findes ikke, så gør det, når du har lyst. Hvis du mærker, at musklerne er spændte om morgenen, er det lige så god en anledning til et stræk, som hvis de er spændte om aftenen. Forskning viser nemlig, at det er meget vigtigere, at du strækker ud, end hvornår du gør det.

Hold strækket i 30 sek. Tæl til 30, tag en kort pause, og gentag så to-tre gange for hver muskelgruppe. Det er ikke bedre at strække ud i længere tid end et halvt minut ad gangen, så glæd dig over, at det er alt, der skal til.