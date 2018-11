9 ER NOK: Til dig, der træner i forvejen

Hvis du træner fast, er program 2 oplagt at lægge i enden af fx en almindelig løbetur. Så får du en effektiv helkropstræning og pulsen helt op at ringe. Du kan også træne derhjemme på travle dage og evt. kombinere program 1 og 2 for at få et komplet intervaltræningspas.

Hvilke fordele er der ved at træne efter princippet "9 ER NOK"?

VIDEO: Tryk play og træn med

Herunder får du en video af programmet i dets fulde længde. På den måde har du din egen personlige instruktør hjemme i stuen.