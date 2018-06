Træn mindre og få mere ud af det

Eksperter har gentagne gange slået fast, at hård og kort træning virker lige så godt på din sundhed og form som længerevarende moderat motion. På nogle punkter tyder det endda på, at intervallerne vinder. Fx er forskere fra Københavns Universitet nået frem til, at korte tempoture i et svømmebassin er bedre i forhold til at forebygge diabetes end lange svømmeture i roligt tempo.

Et andet studie konstaterer desuden, at folk er mest motiverede til at holde fast i en ny motionsrutine, hvis deres program består af intervaller.

Er du fristet til selv at prøve kræfter med den effektive træningsform, hjælper vi dig godt i gang med fem miniprogrammer til fitnesscenteret eller hjemmetræningen. Øvelserne er simple og lige til at gå i krig med, så der ikke er for meget spildtid. Du skulle jo nødigt få en undskyldning for at skippe træningen ...