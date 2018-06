10 minutter med kropsvægt

Det får du ud af træningsprogrammet

Flotte ben og baller.

Nem træning, du kan lave hjemme.

Program

12 squat jumps med rotation.

squat jumps med rotation. 12 back lunges til hvert ben.

back lunges til hvert ben. Planke med 12 skulderklap til hver side.

Sådan gør du

Lav så mange runder som muligt på 10 minutter.

Hold evt. en kort pause efter hver runde.

Tip!

Hold motivationen oppe ved at teste, hvor mange runder du kan nå at gennemføre i løbet af de 10 minutter. Lav programmet regelmæssigt, og test så igen om en måned for at se, hvor mange runder du nu kan nå.