Ryggen bærer en stor del af vores kropsvægt og spiller en kæmpe rolle i alle vores daglige bevægelser. Alligevel forsømmer mange af os ryggen, når vi træner. Det kan resultere i stivhed, ømhed og forkerte stillinger og løft.

Er du stadig ikke overbevist om, at du skal huske at prioritere dine rygstræk og bent over rows, så får du fem altoverskyggende grunde her.

Du hjælper kontorkroppen

Rygtræning styrker og stabiliserer vigtige muskler, som gør dig mindre tilbøjelig til at sidde forkert på kontorstolen. Mange rygsmerter opstår som følge af en inaktiv og stillesiddende livsstil. Ca. 35 pct. af os har haft ondt i ryggen inden for det seneste år. Husker du dine rygøvelser, er der langt mindre risiko for at blive en del af statistikken.

Hverdagen bliver lettere

Uanset om du bukker dig for at samle nøglerne op, laver havearbejde eller løfter tunge vægte i fitnesscenteret, så har du brug for en stærk og stabil ryg, så du ikke laver uhensigtsmæssige bevægelser. En stærk ryg kan måske ikke ses med det blotte øje, men du kan i den grad mærke det, når den ikke gør sit arbejde.

Du lindrer smerter

Det er ikke for sjov, du altid får øvelser med hjem fra fysioterapeuten og kiropraktoren. Døjer du med ondt i ryggen, er træning nemlig oftest det bedste sted at starte. Stærke og smidige rygmuskler hjælper til, at du får løsnet op i de led, der kan være låst fast og gøre ondt.

Du får en flottere holdning

En stærk ryg er alfa og omega for, at du ikke synker sammen i lænden eller bøjer uhensigtsmæssigt i rygsøjlen. Tænk på din kropsstamme som et korset, hvor de små stabiliserende muskler imellem rygleddene er de snører, der hjælper med at rette dig op, når de bliver aktiveret gennem træning.

Du får bedre balance

Det giver næsten sig selv, at hvis du giver forsiden af kroppen en tur med maveøvelser, så skal bagsiden også have en omgang. Rygøvelser er med til at skabe ligevægt i dit muskelkorset og give en stærkere kropskerne, som er vigtig for din balance.