Så nemt booster du din træning

1. Smid et par kilo

Et par overflødige kilo (eller fem) på sidebenene betyder faktisk overraskende meget for, hvor hurtigt du kan løbe. En grov tommelfingerregel siger i hvert fald, at du bliver 2-3 sekunder hurtigere pr. kilometer for hvert kilo, du taber.

Det vinder du, hvis du taber 5 kilo:

5 km: 1 min. og 15 sek.

1 min. og 15 sek. 10 km: 2 min. og 30 sek.

2 min. og 30 sek. 21,1 km: 5 min. og 17 sek.

Hvis du vil smide et par kilo, kan du se, hvilken slankekur der passer bedst til dig

2. Find det store smil frem

Det kan godt betale sig at vende mundvigene opad, når du er ude at flytte fødderne på løbestierne. Et smil på læben kan nemlig få dig til at abstrahere fra sidestik og ømme lemmer og give dig ekstra fart under fodsålerne, er der ny forskning, der tyder på, men det kræver, at du smiler stort og bredt.

3. Byt om på cardio og styrketræning

Som udgangspunkt skal du begynde din træning med det, du gerne vil blive bedre til. Er dit mål at blive stærkere, kan det derfor godt være en fordel at styrketræne først. Her er dit nervesystem, din hjerne og din opmærksomhed nemlig mere på dupperne, og dine stabiliserende muskler er endnu ikke trætte efter en tur på løbebåndet eller i romaskinen. Dermed er du både bedre til at præstere og forebygge skader. Vigtigst er bare, at du ikke bliver så medtaget af styrketræningen, at du risikerer at komme til skade ved den efterfølgende cardiotræning, så husk at mærke efter.

4. Slå dine træningspas sammen

Går du grundigt til værks, når du styrketræner, ser det ud til, at du kan træne færre dage pr. uge uden at forringe dine resultater. I et nyere studie var det faktisk de personer, der trænede færrest gange, men mere intensivt pr. gang, som opnåede mest muskelmasse og sænkede deres fedtprocent mest.

5. Flyt din egen kropsvægt

Vil du booste din træningseffektivitet, kan du med fordel lave øvelser, hvor der sker en stor forskydning af kroppens tyngdepunkt. Det vil sige øvelser, der flytter kroppen op og ned, fx burpees. Det kræver nemlig mere energi, når du skal flytte kilo i luften, og samtidig bevæger du dig også i flere bevægebaner, hvilket øger kroppens bevægelighed.

I vores 9 ER NOK-træningsprogrammer finder du effektive øvelser, der booster din forbrænding