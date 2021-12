Mange går rundt og er slet ikke opmærksomme på, hvad de egentlig får indtaget af kalorier på en dag. Især hvis du spiser sunde hovedmåltider med masser af grønt, kan du måske være en af dem, der bliver blind for sukker og tomme kalorier på alle andre tidspunkter. Husk, at kroppen ikke skelner mellem, hvornår du spiser hvad, i forhold til om maden sætter sig som fedt. Kast gerne et kritisk blik ned over din samlede kost, hvis du vil have et realistisk billede af, om du bør skære et par mellemmåltider fra.