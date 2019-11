Stressramte kvinder: "Det ville vi gerne have vidst, inden snoren knækkede"

Overhør de “gode” råd

“Tag folks velmenende råd med et gran salt. De, der ikke selv har haft stress, aner ikke, hvad de taler om. Efter at jeg selv gik ned med stress, ringede jeg faktisk og undskyldte over for de veninder, jeg engang havde rådgivet. Jeg forstod jo ikke en døjt af, hvad de gik igennem. Efter selv at have været helt nede at vende ved jeg nu, at det eneste, andre reelt kan gøre, hvis de ikke selv har haft stress, er at lytte og være til stede sammen med dig.”

Kram giver ro

“Mit bedste råd er at få mange kram. Det virker beroligende for nervesystemet, og så er det bare rigtig rart at blive holdt lidt om, når du er presset.”

Giv lov til grimme følelser

“Følelser som vrede, sorg og udbrændthed er ikke forkerte, og du skal ikke skamme dig over at være irritabel eller have en kortere lunte. De 'grimme' følelser har også lov at være der, og de skal nok gå væk igen, når du begynder at lytte til dig selv og få ro på.”

Acceptér øget vægt

“Da jeg gik ned med stress, tog jeg på i vægt. Det havde jeg det rigtig svært med, og jeg prøvede alle mulige kure, men de havde den modsatte effekt. Mit bedste råd er derfor at give dig selv og din krop fred og ro. Dyrk noget rolig motion, men lad være med at presse dig selv til et vægttab. Stol på, at din krop nok skal blive som før. Det tager blot tid, og det er helt o.k., at du ikke ved, hvor længe det tager.”

Motion kan hjælpe

“For mig hjalp det med krævende træning, fordi alt andet var så uhåndgribeligt. Når jeg styrketrænede, stod jeg med en opgave, jeg kunne udføre, selvom den var hård. Og som ugerne gik, kunne jeg mærke, at jeg blev stærkere. Det hjalp mig.”

Forvent at være træt

“Du vil være mere træt, end du plejer. Så skær ned i dine forventninger til, hvad du skal udrette på en dag. Det kan være en præstation bare at komme ud af sengen, så forvent ikke at nå mere end en tiendedel af, hvad du plejer.”