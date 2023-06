Begynd ferien uden stress

Umiddelbart burde vi være glade og forventningsfulde, når første feriedag nærmer sig. Men virkeligheden er ofte en anden. Du har sikkert travlt med at færdiggøre det sidste arbejde, og så skal ferien også planlægges og kufferten pakkes. Puha!

“Urmennesket havde ingen ferie, så hjernen er simpelthen ikke trænet i den slags relativt voldsomme overgange. Det er som at prøve at vende et containerskib i Suez-kanalen,” siger Lone Vesterager Martinus, der er neuropsykolog.

Læs også: Derfor skal du ikke arbejde i din ferie