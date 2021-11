Kan det virkelig passe, at der er en sammenhæng mellem din nattesøvn og dét, du vejer? Svaret er ja. Sover du for lidt, går det ud over din hjerne, og du bliver dårligere til at træffe sunde valg.

Årsagen til, at du vejer det, du gør, er sammensat og yderst kompleks. En vigtig faktor er, hvad du spiser, og hvor meget du bevæger dig, men det er langtfra den eneste forklaring på dit BMI. I denne artikel kigger vi på vigtigheden af en god nattesøvn og hvad den kan betyde for din vægt.

Nu gjorde du det igen. Blev hængende i sofaen, fordi du trængte til at slappe lidt af med en god serie. Du snuppede et afsnit og så lige ét til og måske endda også ét til... og vupti blev klokken igen, igen over midnat. Det hævner sig voldsomt næste morgen, når vækkeuret bimler klokken 6, og måske hævner det sig også, når du skal knappe dine bukser. Forskning viser nemlig, at din nattesøvn kan påvirke din vægt i både opadgående og nedadgående retning. For får din hjerne ikke den søvn, som den har brug for, får det konsekvenser for en lang række processer i din krop. Det understreger Birgette Rahbek Kornum, der er lektor og hjerneforsker på Københavns Universitet.

Hvis vi sover for lidt, påvirkes alle hjernens funktioner. Hjernen har brug for søvn til at genopbygge sig selv. Det er, fx når vi sover, at hjernecellerne genvinder deres fulde funktion. — Birgette Rahbek Kornum, hjerneforsker med speciale i søvnens biologi.

Kort søvn = lav selvkontrol Umiddelbart er det måske lidt svært at se forbindelsen mellem en ikke-helt-genopbygget hjerne og et voksende taljemål, men der er faktisk en sammenhæng. Studier viser, at hjernen bliver påvirket allerede efter én nat med for lidt søvn. Det betyder, at vi mister selvkontrollen, og derfor træffer dårligere valg og spiser flere fedt- og sukkerholdige fødevarer. De fleste kender det jo godt. Hvis man er kommet sent i seng og er træt, så orker man ikke at stå og ordne gulerødder, men snupper i stedet noget chokolade fra skuffen. Ifølge søvn- og hjerneforskeren går den afgørende grænse ved 7 timers søvn. Det gælder for alle kroppens processer.

7-8 timers søvn Får vi mindre end det, er der meget, der bliver sværere for os - også at holde vægten.

Et engelsk studie viser, at BMI og taljemål er højere hos personer, der sover mindre end 7 timer om natten. Hører du til i denne gruppe, er den gode nyhed, at du let kan råde bod på dette. Studier viser nemlig også den modsatte effekt, at overvægtige, der sover for lidt, begynder at tabe sig, hvis de skruer op for søvnen

Dine hormoner påvirkes Der er ikke én entydig forklaring på, hvorfor der er denne sammenhæng mellem søvn og vægt, men formentlig spiller flere af dine hormoner en rolle. Således ved man, at mængden af mæthedshormonet leptin og sulthormonet ghrelin i blodet er forbundet med længden af din søvn. I en søvnrapport fra Vidensraad for Forebyggelse antager forskerne, at for få timers søvn ofte fører til højere niveauer af ghrelin og lavere niveauer af leptin, hvilket kan få dig til at spise mere. Og appetitten er ikke det eneste, som hormonerne går ind og driller. Når vi sover for lidt, påvirker det hormonernes rytme, og det skaber ubalance i vores døgnrytme, fødevareindtag og forbrænding. Nattesøvnen er vigtig for at kunne give kroppen ro og tid til forbrænding.

Vidste du... At din krop faktisk har rigtig godt af, at den ene halvdel af døgnet er afsat til aktivitet – herunder at spise – mens den anden halvdel er reserveret til hvile og restitution helt uden blodsukkerpåvirkning fra mad.

En del studier peger på, at hvis du placerer alle dine måltider inden for et interval på 10-12 timer i døgnet, er det godt for din forbrænding. Du kommer til at sove bedre, og hvis du er overvægtig, får du også lettere ved at tabe dig. Det giver meget god mening. Jo færre timer vi må spise i, jo mindre spiser vi formentlig. B-mennesker vejer ofte mere end de morgenfriske A-mennesker Er du selv B-menneske, kan du sikkert nikke genkendende til, at det som regel ikke er i de sene aftentimer, at du er mest aktiv. Mange af timerne tilbringes sikkert siddende eller liggende foran en skærm – måske endda med en skål guf. Dét er der nok ikke mange A-mennesker, der bruger deres vågne timer tidligt om morgenen på. Søvnforskeren understreger dog, at det ikke nødvendigvis er et problem at gå sent i seng, det altafgørende er stadig antallet af timer.

3 søvntips, din vægt vil elske Snyder du hjernen for søvn, kan det bl.a. gå ud over din selvkontrol. Søvnforskeren giver sine tre bedste tips til en god nattesøvn. Gå i seng, 8 timer før du skal op Så har du et kvarter til at falde i søvn i plus lidt tid til alle de gange, man normalt vågner i løbet af en nat: Og voila – så får du dine minimum 7 timer! Stop med at spise kl. 20. Kroppen har brug for en pause, hvor den ikke får mad, og den kan fokusere på restitution. Giv maden tid til at blive fordøjet Hold en stabil døgnrytme. Stå op, spis dine måltider og gå i seng på nogenlunde samme tidspunkter hver dag. Det styrker din døgnrytme, din søvn, din forbrænding og din vægt. Jo ældre du er, jo vigtigere er en stabil rytme.