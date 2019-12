Hvad er akillessene betændelse?

Under løb belastes akillessenen, både i afsættet, hvor den overfører kraften fra lægmusklen til foden, og i landingen, hvor den fungerer som stødpude til at dæmpe nedslaget. Hvis du fx har tendens til at løbe indad eller udad på fødderne, belastes senen skævt med øget risiko for skader. Det er også tilfældet, hvis du ofte lander på forfoden, eller hvis du løber på meget hårde eller bløde underlag, fx asfalt eller sand. Akillessenen er meget sårbar over for kulde, så sørg for at få varmet godt op inden din træning.