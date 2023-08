The mental load – fordel opgaverne, og få et godt parforhold

De er i større risiko for at blive udbrændte, fordi de ofte har en tænke-opgave i baghovedet. Og de kan helt miste lysten til sex med deres partnere, hvis de i praksis ender med at behandler partneren som et barn.

Teorien om the mental load sætter fokus på de mange tænkeopgaver, der er forbundet med at drive et hjem og en familie.

Så der skal gøres noget! Og det får du heldigvis 5 brugbare råd lige her. Til glæde og gavn for dig, for dit parforhold, for din karriere, for dine børn – og også for din partner!

1. Få din partner til at se ubalancen

Første trin er at etablere en fælles forståelse af, at der er en skæv og usund arbejdsfordeling mellem jer. Du kan sige: “Jeg har opdaget, at jeg står for rigtig mange af de usynlige opgaver i vores hjem. Jeg vil gerne have en snak med dig om, hvordan vi fordeler dem.”

