Lær at skrue ned for dit brok

Herregud, brok kan vel ikke ødelægge alverden, tænker du måske. Men du vil alligevel blive overrasket, når psykolog Siri Wessel Wetlesen svarer: “Faren ved brok er, at det kan ødelægge dine relationer til andre mennesker. Man bliver giftig at være sammen med med al sin negativitet. Også for brokkehovedet selv. Brok er med til at slide dig op,” forklarer hun.

Overvej lige, hvor normalt det er at indlede en samtale med brok. En undersøgelse viser, at hver 5. dansker brokker sig dagligt. Det er den stemme, der som en anden fodboldkommentator sætter ord på, hvad der sker, men altid med et entydigt fokus på det utilfredsstillende og irriterende. Alt det, der “bare ikke er i orden”.

Travlhed på jobbet, familiemedlemmer, der ikke husker at tage skraldeposen med ud. Eller bilkøer, forsinkede tog og priser i supermarkedet, der er på himmelflugt. Brokkerier som disse har det med at flyve ud af munden på os – ofte uden vi tænker over det.

Formål: At få en bedre plads i det sociale hierarki. Hun er dybest set bekymret for, hvordan andre opfatter hende. Derfor forsøger hun at hævde sig selv ved at sætte andre i et dårligt lys.

Typen er tilbøjelig til at brokke sig over andre, som hun synes, opfører sig uacceptabelt. Det kan være chefen, der stiller urimelige krav. Eller en veninde i venneflokken, som har gjort noget, om hvilket mobberen siger: “Det kunne jeg aldrig finde på!”. Kort sagt: I stedet for at pege på egne fordele peger hun på andres mangler.

Formål: At få et godt råd. Typen her er oprigtigt på jagt efter en vej ud af sine problemer. Hun vil vide, hvordan den, som hun taler med, ville håndtere situationen. Og ikke mindst: Hun er parat til at prøve rådene af. Kun cirka hvert fjerde brokkehoved er løsningsorienteret.

Typen her kan dele sine opgivende tanker om lidt mere seriøse emner, end at toget kørte for næsen af hende. Det kan være bekymringer om økonomi eller en i familien, som hun har det svært med. Fx en partner, der går til fest hver weekend.

Formål: Ikke noget. Det er bare personens måde at kommunikere på. Hun forventer ikke at gå fra samtalen med et godt råd. Men hun vil til gengæld elske, hvis du selv har noget, som hun kan brokke sig med på.

Intet er for småt. Intet er for stort. Fejlfinderen kan harcelere over alt. Det er typen, der er vældig aktiv i lokalavisens debatspalter eller den lokale Facebook-gruppe. Den ene uge skriver hun et indlæg om huller i vejene og ugen efter om folks horrible parkeringer.

Formål: Vil bare gerne have luft for sine frustrationer. Efter at hun har brokket sig, får hun en følelse af lettelse. En anden gevinst er, at hun opnår udelt opmærksomhed, fordi de fleste, der lytter, er for velopdragne til at sige fra.

Offerbrokkeren er opfyldt af følelsen af at være født under en uheldig stjerne. Alt går hende imod. Hele tiden. Det kan være barnet, der er sygt på anden uge, og der er ingen til at passe det. Eller upopulære opgaver på jobbet, som egentlig burde deles ligeligt mellem medarbejderne, men som har en tendens til at lande hos offeret.

Hver gang du kaster om dig med kommentarer om butikkernes dårlige service, din svigermor eller møgvejret, så træner du nemlig hjernen i netop denne disciplin: at brokke sig. Tusinder af neuroner bliver aktiveret i processen. For hver gang du himler med øjnene over et eller andet, er du med til at vedligeholde de neurale forbindelser – du holder så at sige motorvejen i hjernen bred og åben.

Hvis du kan genkende udsagnene, kan det være et tegn på, at du er havnet i et brokkemønster, som det er værd at forsøge at vride dig ud af igen. For sådan skulle det jo helst ikke være.

Kunsten er at brokke sig, når der vitterlig er noget, du er oprigtigt frustreret over. Når der er en god grund til, at du er blevet frustreret og irriteret. For helt ærligt: Hvem gider at ende som en anden Maude fra Matador eller Yvonne fra Olsen-­banden, der vågner hver dag og er forurettet over noget nyt? Nej vel?!

Men hvad kan man gøre for at slippe af med sit brok?