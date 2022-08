Optimist eller pessimist? Få hjælp til din personlighedstype

Et godt råd til den fødte optimist er derfor at vælge en rolle i livet, hvor der netop er brug for den indstilling – ikke, hvor den bringer dig i problemer.

“En sygeplejerske har fx til opgave at indgyde glæde og håb i en patient. I det fag er optimisme en fordel. En revisor kommer derimod længst med at være ekstra kritisk anlagt,” siger Pernille W. Lauritsen. Ledere med en kritisk sans har typisk også mere held til at få opbakning både i erhvervslivet og i politik.

"Skandinaver har en præference for at følge ledere, der er mere kritiske end optimistiske. Lidt for stor optimisme og idealisme gør i sidste ende folk usikre på, om lederne har styr på det,” forklarer Pernille W. Lauritsen.

Et andet kendetegn er, at optimister er tilbøjelige til at feje udfordringer ind under gulvtæppet. De løser sig nemlig nok hen ad vejen, forestiller de sig. Ansatte under en optimistisk leder kan derfor godt savne, at der bliver gjort noget ved problemerne. Her nærmer vi os noget af det, der kan udfordre dig som optimist: nemlig ikke at blive taget seriøst.

For lalleglade

I de skandinaviske lande lægger vi som sagt vægt på, at man har kritisk sans. Derfor kan der hurtigt blive set skævt til den, der har et “lidt for positivt livssyn”.

Et eksempel på ovenstående er kosmetologen Ole Henriksen, der er elsket af mange, men en del associerer modsat hans væremåde med at være useriøs, lalleglad eller slet og ret “amerikansk” i forståelsen overfladisk. Men det kan du jo være ligeglad med, hvis det fungerer fint for dig at være glad optimist.

Oplever du derimod, at du skal banke i bordet for fx at blive betroet ansvar på jobbet, ja så kan du prøve at skrue ned for jubelscenerne. Et andet råd er at gå imod dit temperament. Du kan prøve at sige nej til alt i en uge. Det vil sikkert give dig en af pessimistens glæder: mindre travlhed og mere tid til fordybelse.