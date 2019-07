Gå dig (mentalt) sund – Sådan!

Korte eller lange gåture

Korte gåture flere gange om ugen kan få kreativiteten til at strømme. Måske har du sammen med dine kollegaer været ude på en walk-n-talk, hvor I har fundet på de mest geniale projekter. Det kan her være en god idé at variere dine ruter, så du oplever nogle nye ting, hver gang du går og på den måde bliver inspireret.

Længere gåture derimod giver tid til refleksion og perspektiv. En lang gåtur i et roligere tempo kan være god til at få vendt tanker, der fylder i hovedet. Desuden kan du, ved at gå den samme rute igen og igen, styrke din selvdisciplin. Spørg dig selv, hvad der er vigtigst for dig.

Gåture, der trender

De korte gåture bliver tit undervurderet, hvorimod længere vandreruter af flere uger eller måneders varighed synes at være lidt mere populære at tale om i frokostpausen. 30 minutter om dagen er dog ikke noget at kimse af, faktisk behøver du ikke gå meget mere for at mærke en forandring.

De rette omgivelser

Når du ved, hvad du gerne vil opnå, skal du beslutte dig for, hvor dine gåture skal finde sted. En gåtur i byen tidligt om morgenen, før den travle hverdag vågner, kan noget helt andet end om eftermiddagen, hvor caféerne summer af liv. På samme måde kan en tur gennem et fredfyldt naturområde noget helt tredje. Se på de muligheder, du har i dit nærområde, omkring dit arbejde eller et andet sted, du vender tilbage til i løbet af din hverdag. Jo lettere tilgængelig din rute er, jo større er chancen for, at du kan motivere dig selv til at komme af sted.