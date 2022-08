Test sig selv: Er du optimist eller pessimist?

Hvad er forskellen på en optimist og en pessimist? En optimist opfandt flyet. En pessimist opfandt sikkerhedsselen. Den slags jokes findes der mange af. Vi kan grine længe af de to arketyper, som mennesker kan inddeles i: De positive optimister, der selv på dage med stiv kuling og slagregn formår at bevæge sig ud i verden i troen på, at uvejret snart driver over.

I den anden ende af skalaen finder vi pessimister, der i mere eller mindre udtalt grad abonnerer på et sortsynet verdensbillede. Hvis der ingen reelle problemer er, skal de nok opfinde nogle. Siger man i hvert fald.

Men hvad afgør egentlig, om man ender med at se tilværelsen i et svagt lyserødt skær eller i grå toner? “Efter min erfaring er der ingen tvivl om, at man er født med et særligt temperament og mindset. Tidligt kan man se børn, der er bekymrede og fokuserede på det, der kan gå galt. Og tilsvarende børn, der bare kaster sig ud i nye udfordringer uden at blinke,” siger Pernille W. Lauritsen, der som stifter af Danmarks største coachskole, Mindjuice Academy, har mere end 25 års erfaring med at hjælpe mennesker med at udnytte deres fulde potentiale.

Nederst i artiklen kan du tage testen og finde ud af, om der er en pessimist eller en optimist gemt i dig.