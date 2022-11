Derfor skal du også overveje det nøje, inden du lægger dine gener under lup, fortæller Anne-Marie Axø Gerdes , der er overlæge ved Rigshospitalets Afdeling for Genetik og tidligere formand for Det Etiske Råd.

Så hvorfor får vi ikke allesammen bare kulegravet vores arvemateriale lige med det vuns? Svaret er alt andet end simpelt. For når først du åbner op for dit DNA, kan det være som at åbne en Pandoras æske af følelsesmæssige og etiske dilemmaer .

Man skønner, at mindst 1 procent af alle sygdomme i befolkningen er nedarvede . Og sikkert flere endnu. En gentest kan give dig indsigt i, om du er bærer af én eller flere genforandringer , som placerer dig i risikogruppen for nogle af de sygdomme.

Ønsker jeg at vide det, hvis lægerne finder noget helt andet end det, jeg lader mig teste for?

Det er nemlig langtfra alle arvelige sygdomme, der kan behandles. I nogle tilfælde fortæller en gentest bare, at du kan komme til at fejle noget, uden mulighed for at gøre noget ved det.

“Nogle finder tryghed i viden. Hvis de fx ved, at deres liv sandsynligvis bliver forkortet af en kræftsygdom, eller at de måske udvikler demens, så kan de planlægge og få det bedste ud af tiden. Men den viden kan også gøre andre bange og ulykkelige, så den ender med at ødelægge den gode tid, de har.”

At vide eller ikke at vide

Selv de sygdomme, der med sikkerhed kan behandles eller forebygges, kan stille dig i et vanskeligt – ja måske endda ubærligt – dilemma. For selvom vi bliver bedre og bedre til at forudsige arvelige sygdomme, er videnskaben stadig langt fra at kunne stille en diagnose, der er 100 pct. sikker.

En gentest giver dig kun en statistisk procentsats for, hvor stor risikoen er for, at du udvikler en sygdom, og evt. i hvilken alder den rammer. Og så skal du måske til at tage stilling til, om du vil gøre noget forebyggende eller ej.

Den meget arvelige sygdom æggestokkræft er et godt eksempel. Hvis der ses en mutation i BRCA1-genet hos en kvinde, er der ca. 50 pct. sandsynlighed for, at hun udvikler kræft i æggestokkene. Det er en ret stor sandsynlighed, og æggestokkræft kan man forhindre, hvis man fjerner æggestokkene forebyggende.

“Problemet er, at hvis vi gør det hos alle, der har genvarianten, så er der også 50 pct., der får fjernet æggestokkene uden grund,” fortæller Anne-Marie Axø Gerdes.

Selv med alle de dilemmaer er professoren dog ikke i tvivl om, at det giver god mening at genteste. Så længe der er tale om sygdomme, hvor man kan gøre noget for at redde et menneskes liv eller for at forlænge det:

“Der findes en lang række arvelige sygdomme, fx tarmkræft, kræft i underlivet, brystkræft, hvor en gentest kan være det, der gør, at du kommer til regelmæssige tjek og måske fanger sygdommen på et tidligt stadie, hvor du kan behandle den. Så giver det rigtigt god mening.”

Hun understreger samtidig, at der bør være begrundet mistanke, før man lader sig teste. For i princippet kan du i dag blive testet for hvad som helst. Der findes fx private firmaer, der via en spytprøve tilbyder en kortlægning af din samlede arvemasse.

Den model advarer Anne-Marie Axø Gerdes imod, da du ikke er garanteret nogen hjælp til at fortolke de resultater, du får. Ligesom du heller ikke har mulighed for at stille spørgsmål til testen.

"Jeg har set patienter, der går på nettet og bestiller en test og får svar tilbage om, at de har forøget risiko for en eller anden sygdom. Og hvad så? Hvordan skal de så forholde sig? Spørger du mig, så bør du altid søge råd hos en læge, før du lader dig teste. Og så kraftigt overveje, om den viden kan gøre noget nyttigt for dit liv. Hvis ikke er det måske bedst at lade være.”