7 ting, du kan glæde dig over, når ferien er forbi

Fear of missing out – eller ‘frygten for at gå glip af noget’ på dansk – er en følelse, der kan nive lidt ekstra om sommeren. Vi bliver fx eksponeret for andres fede feriefotos, og vi føler måske, vi ‘burde’ være mere sociale, fordi vi har mere tid, og vejret er godt.

På bagkant af ferien kan det for nogle være befriende, at der er knap så meget pres på at lave noget ud over det sædvanlige.