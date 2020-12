Et glas juice er det samme som at spise to-tre appelsiner

FALSK

Der går nok nærmere tre-fire appelsiner til et glas juice, for normalt kræver det tæt på et halvt kilo appelsiner at lave en kvart liter juice. Men uanset om der ryger to, tre eller fire appelsiner i glasset, kan du ikke sidestille de to ting.

Når du presser frugten, udvinder du i praksis saften, mens alle de faste bestanddele efterlades på den forkerte side af filteret. Rent ernæringsmæssigt er det ærgerligt, for det er i pulpen, at du finder de tarmvenlige kostfibre. Du kan kompensere for tabet ved at bruge pulpen andre steder. Fx kan den fryses og bruges i supper, bagværk og sammenkogte retter.