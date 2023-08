Skal du bruge tandtråd før eller efter tandbørstning?

Når du går ud for at børste tænder, så start med at knække et stykke tandtråd af, og læg det på vasken. Børst så tænderne. Chancen for, at du efterfølgende bruger tandtråden, er større, når du allerede har lagt et stykke klar, for ellers ender du bare med at smide det ud, og det er jo spild af penge.