Parkinsonpatient: “Min træning holder sygdommen nede”

En morgen for syv år siden stod Dorthe Nakskov og børstede tænder, da det pludselig gik op for hende, at hun nok havde Parkinsons sygdom. “Jeg havde haft forskellige symptomer, men havde stadig ikke lagt to og to sammen. Det var svært for mig at børste i cirkler, som jeg plejer, og så ramte det mig: ‘Det her har jeg set før!’ Min far fik Parkinson, da jeg var teenager, og han havde de samme symptomer. Så pludselig stod det klart for mig, at det måske var dét, jeg fejlede,” siger hun. Ud over udfordringer med finmotorikken havde Dorthe oplevet uro i højre side af kroppen og en følelse af, at det trak i armen. Det ene ben føltes også underligt. Hun led tit af forstoppelse, og om natten havde hun voldsomme mareridt. Alt sammen kendte tegn på Parkinsons sygdom.

Jeg kan godt nok ikke standse den nedadgående kurve, men jeg kan gøre den mindre stejl. — Dorthe Nakskov

Motion blev et våben Desværre viste Dorthes bange anelser sig at holde stik. Hendes reaktion var at læse alt om sygdommen, og her lærte hun, at motion hjælper på mange af symptomerne. Så hun lavede en benhård plan, som hun fulgte minutiøst. “Jeg gik til opgaven, som gik jeg i kamp mod en fjende. Jeg trænede i timevis, spiste efter en diæt, fik altid otte timers søvn og dyrkede yoga. Men til sidst blev det faktisk stressende at nå alting. Jeg havde så travlt med at passe på mig selv, at jeg glemte at gøre netop dét,” siger hun. Hun skruede ned for skemaerne og har nu fundet en balance, hvor hun stadig træner dagligt, men kun sport, hun har lyst til. Og det er ikke småting, Dorthe når på en uge. “Jeg går til holdtræning med en fysioterapeut, spiller padel, petanque og danser. Jeg bokser i en klub og spiller badminton, og når vejret er godt, løber jeg eller kører landevejscykling. Desuden går jeg til kor for at træne stemmen, fordi Parkinson rammer alle muskler i kroppen og gør dem stivere – også i halsen,” siger hun. “Det kan lyde som et hæsblæsende program, men jeg er typen, der har lidt krudt i røven. I dag vil jeg stå på hænder, i morgen køre på ethjulet cykel. Hvis én motionsform ikke fungerer for mig, så erstatter jeg den bare med noget andet. For tiden er boksning min favorit. At bokse giver power og selvtillid, og det har jeg brug for,” siger Dorthe.

Dorthes bedste råd 1. Får du en skræmmende diagnose, så træk vejret dybt. Husk, det er helt okay at gå i overlevelsestilstand og tænke, at nu skal den nye fjende bare bekæmpes med alt, hvad du har. Men du skal også leve og være glad, mens du er her. 2. Den bedste motion er dén, du har det sjovt med, og som kan holde motivationen og pulsen oppe. Så prøv alt, hvad du overhovedet synes, lyder sjovt.