Har jeg en højere risiko for knogleskørhed, når jeg er slank?

Hvor slank? Hvis du er decideret undervægtig – defineret som et BMI under 18,5 – jamen så vil din lave vægt faktisk være en selvstændig risikofaktor for at udvikle knogleskørhed, da undervægtige generelt har en mindre knoglemasse og dermed er i større risiko.

Er du et siv, skal du dog ikke fortvivle: De to største risikofaktorer for at udvikle knogleskørhed er først og fremmest alder og køn og altså ikke kropsvægten. Fra 40-årsalderen begynder det at gå ned ad bakke, og bliver du gammel nok, er du faktisk garanteret slitage.

Sådan får du en krop, der holder hele livet

Kvinder er særligt udsatte, desværre, og når vi når overgangsalderen, øges risikoen yderligere, fordi vores østrogenniveau falder.

Du kan til dels forebygge skøre knogler med den rette livsstil. De vigtigste råd får du her.