Hvis du er træt efter en lang arbejdsdag, vil du have svært ved at få pulsen op. Det er en klar indikation på, at kroppen ikke er helt på toppen og har brug for en pause. Hvis du er småsyg, vil din puls til gengæld ligge højere, end du er vant til – både under hvile, og hvis du træner. Det skyldes, at din krop er belastet, og at den er i gang med at forsvare sig mod infektionen.