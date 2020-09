Surdej giver bedre mæthed og energi

Elsker du brød, og vil du gerne undgå store svingninger i dit blodsukker, så gå målrettet efter surdejsbrød. Den mælkesyre, som surdejen danner, er med til at stabilisere dit blodsukker, ligesom den lange gæringstid er med til at nedbryde proteinerne til aminosyrer, som er lettere for din krop at fordøje.

Her finder du opskriften på basis-surdej