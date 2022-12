... det er så, fordi det faktisk er et ualmindeligt godt råd. Spis det, der er i sæson.

Det er her, frugt og grønt er billigst OG lækrest, og det er simpelthen et must, at maden er appetitlig, hvis din motivation for at spise sundt skal holde længere end en liter mælk.

Spis løs af kål, rodfrugter, porrer og citrusfrugter om vinteren, og frås i bær, solmodne tomater og bladgrønt om sommeren.