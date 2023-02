Her vinder kaffe-elskere: 5 sundhedsfordele

Er kaffe sundt eller usundt?

Det spørgsmål har forskere debatteret i årevis. Senest synes der dog at være mere og mere, der taler for, at kaffe rent faktisk er godt for os.

I et stort studie med data fra UK Biobank har forskere set på kaffevanerne hos 450.000 voksne, som blev fulgt i 12,5 år. Her så man, at ca. tre kopper kaffe om dagen minimerede risikoen for at dø af andet end alderdom.

Personer, der drak kaffe fra malede bønner (fx filterkaffe), havde 27 % mindre risiko for at dø for tidligt og 20 % mindre risiko for at få hjerte-kar-sygdomme eller stroke end personer, der slet ikke drak kaffe.

Hos instant kaffe-drikkere var risikoen henholdsvis 11 % og 9 % lavere, mens personer, der drak koffeinfri kaffe, havde 14 % mindre risiko for at dø og 6 % mindre risiko for stroke og hjerte-kar-sygdomme.