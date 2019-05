Havregrød som aftensmad - er det en god idé?

Et stort ja! Faktisk er havregrød noget af den sundeste fastfood, du kan ty til, uanset om tiden er knap eller ej. De blege flager har nemlig en god sammensætning af kulhydrater, proteiner og fedt, som i kombination virker mættende. I modsætning til de “hurtige kulhydrater”, der findes i bl.a. pizza og burger, er kulhydraterne i havregryn af den langsomme slags. De er med til at holde dit blodsukker stabilt, og som en ekstra bonus er grynene fyldt med vitaminer, mineraler, sunde fedtsyrer og kostfibre, der gavner alt fra kredsløb til fordøjelse. Havregryn er desuden 100 pct. fuldkorn, så spiser du en portion havregrød, får du dækket næsten halvdelen af dit daglige behov for fuldkorn. Der er altså masser af grunde til at spise sig mæt i den sunde grød.